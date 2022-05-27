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RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде

Необычная RTX 3080 все еще за 104тр

Необычная RTX 3080 все еще за 104тр

Хотя DisplayPort 2.0 был создан в 2016 году, до сих пор не существует никаких видеокарт, использующих этот стандарт. Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку AMD, по всей видимости, работает над внедрением поддержки этого стандарта в готовящиеся к выпуску видеокарты серии Radeon RX 7000.

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Как заметил @Kepler_L2 (через VideoCardz), кто-то недавно обновил драйвер AMD с открытым исходным кодом, добавив поддержку DisplayPort 2.0. Более того, код драйвера показывает, что разработчик даже добавил поддержку стандартов UHBR, включая UHBR10, UHBR13.5 и UHBR20. Согласно VESA, последний из этих трех стандартов поддерживает максимальную пропускную способность 80 Гбит/с, при условии, что принимающее устройство также поддерживает его.

Используя интерфейс DisplayPort 2.0, пользователи смогут запустить до двух дисплеев 8K на частоте 120 Гц. Другие конфигурации, поддерживаемые DP 2.0, приведены ниже:

Разрешения одного дисплея

Один дисплей 16K (15360 × 8640) @ 60 Гц с 10 bpc (30 bit/px, HDR) (с DSC)

Один дисплей 10K (10240 × 4320) @ 60 Гц и 8 bpc (24 bit/px, SDR) (без сжатия).

Разрешение двух дисплеев

Два дисплея 8K (7680 × 4320) @ 120 Гц и 10 bpc (30 бит/пикс, HDR) (с DSC)

Два дисплея 4K (3840 × 2160) @ 144 Гц и 8 bpc (24 бит/пикс, SDR) (без сжатия)

Тройное разрешение дисплеев

Три дисплея 10K (10240 × 4320) @ 60 Гц и 10 bpc (30 бит/пикс, HDR) (с DSC)

Три дисплея 4K (3840 × 2160) @ 90 Гц и 10 bpc (30 bit/px, HDR) (без сжатия).

На сегодняшний день не существует мониторов с поддержкой DisplayPort 2.0. Сначала планировалось, что они появятся в конце 2021 года, но выпуск был отложен. Однако, как только появятся первые видеокарты, поддерживающие этот стандарт, производители мониторов не сразу начнут выпускать новые модели.

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