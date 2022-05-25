Phanteks — голландская компания , которая в основном производит корпуса для ПК

Во время выставки Computex 2022 компания Phanteks представила свои новые корпуса. Помимо новых корпусов Eclipse, включая новый матово-белый P500A, Phatneks также показала модуль ЖК-экрана Shift XT, представляющий собой ЖК-экран, который может быть использован для замены стекла в корпусе.

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Первым показали Phanteks Eclipse P500A Matte White. Теперь корпус доступен в цвете Matte White, что дает еще один вариант цветового оформления компьютерной сборки. Также на подходе два новых корпуса серии Eclipse - G360A и G500A, которые отличаются большими сетчатыми передними панелями, поддержкой GPU длиной до 400 мм и простой установкой вентиляторов и радиаторов.

Далее был представлен экранный модуль Phanteks Shift XT. Это дополнительное устройство для оригинального корпуса Shift XT. В стандартной комплектации Shift XT поставляется с зеркальным экраном Infinity Mirror. Теперь, если вам нужен другой визуальный эффект, вы можете заменить зеркало бесконечности на модуль ЖК-дисплея, который можно использовать в качестве дополнительного монитора или для отображения информации о мониторинге системы, например, температуры CPU и GPU.

Наконец, компания Phanteks также представила новый кронштейн LGA 1700 и AM5 для жидкостных кулеров Glacier One MP AIO, что позволит пользователям сохранить кулер и не покупать новый при переходе на Ryzen 7000.

Корпус Phanteks Eclipse P500A Matte White и кронштейн для кулера AM5 будут доступны в продаже уже на этой неделе, а Eclipse G360A появится в продаже 8 июня. Корпус G500A ожидается в магазинах этим летом, а модуль ЖК-экрана Evolv Shift XT пока не имеет даты запуска.

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