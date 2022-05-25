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Новые игры InFamous и Sly будут анонсированы в этом году
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До работы над очень популярной Ghost of Tsushima компания Sucker Punch Productions была известна как создатель франшизы Sly Cooper для PS2 и InFamous для PS3/4. Обе франшизы не выходили уже почти десять лет - и, как сообщается, в 2022 году обе вернутся.

Инсайдер индустрии Ник Бейкер (он же Shpeshal_Nick) из подкаста XboxEra недавно заявил, что Sly Cooper 5 будет анонсирован в этом году, но не раньше второй половины 2022 года. 

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После этого сообщения AccountNGT, который ранее обсуждал слухи о Sly Cooper 5, подтвердил заявление Ника через Twitter, хотя и более подробно, заявив, что анонс Sly 5 планируется на мероприятии, которое якобы состоится в сентябре.

Однако это еще не все, поскольку, по словам AccountNGT, тот же источник, который сообщил ему дату выхода Sly в сентябре, также сказал, что на этом же мероприятии состоится грандиозное возвращение InFamous.
Давно появились слухи о новых играх Sly и InFamous, и хотя Sony официально ничего не говорила по этому поводу, и Sly, и InFamous - любимые всеми франшизы, которые не видели новых частей слишком долго. Будет интересно посмотреть, как обе франшизы будут адаптированы для PS5.
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