Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Valve объединилась с iFixit для распространения запчастей к Steam Deck
Steam Deck — это портативный игровой компьютер, разработанный Valve Corporation
анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti идет к 60 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Компания Valve объединилась с iFixit, чтобы сделать доступными инструменты для ремонта Steam Deck и запасные части. Теперь владельцы Steam Deck смогут приобрести практически любую деталь, необходимую для ремонта консоли, по вполне приемлемым ценам.

реклама

Ассортимент запасных частей для Steam Deck был случайно представлен в начале выходных и быстро удален, но сегодня компания iFixit сделала его официальным. В наличии имеется практически все, что может понадобиться, начиная от сменных батарей, вентиляторов, деталей контроллера и динамиков, вплоть до нового дисплея Steam Deck или сменной материнской платы.

Дисплей и материнская плата - самые дорогие детали для замены. Замена дисплея может стоить 89, 99 фунтов стерлингов, а замена материнской платы без SSD - 289,99 фунтов стерлингов. Все остальное стоит недорого, цены на мелкие запасные части составляют от £5 до £25. Вы также можете найти наборы инструментов для облегчения сборки и разборки Steam Deck.

Valve также поддерживает пользователей в их усилиях по самостоятельному ремонту и моддингу, предоставляя файлы CAD для корпуса Steam Deck, так что любой человек, обладающий необходимыми знаниями и оборудованием, может напечатать свой собственный корпус в формате 3D.

С полным ассортиментом запасных частей для Steam Deck вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#steam deck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

iFixit показала прайс на запасные части для Steam Deck
Процессор AMD Mero обнаружен в гарнитуре Magic Leap AR
iFixit начала продажу запасных частей для Steam Deck
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
11
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
189
Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
15
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
4
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
26
10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
+
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
10
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
11
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
2
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
4
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
76
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
114
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
6
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
15
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
7
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
Samsung представит мониторы Odyssey Neo G7 и G4 на выставке Computex 2022
2

Популярные статьи

10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
42
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
8
Несколько способов заработка в интернете в 2022
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
39
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
13
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
+

Сейчас обсуждают

Proxy Demon
00:24
Там по моему сидит один или два наркомана, которые регулярно пересолят и после этого них появляются идеи как изгадить то, что работает. Новых карт им не сделать, видимо тот отдел торчков уже распущен....
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
Shuher2
00:19
Майнинг закончился?:))
МТС запустила продажи в России уценённых и бывших в употреблении смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi
Alex Man
00:10
144 уже мало?
Asus выпустила самый быстрый в мире игровой монитор G-SYNC с частотой 500 Гц
Алексей Носков
00:00
Так и весь смысл в цене.
На московской бирже пробита отметка в 57 рублей за доллар
хз
23:56
Vista была сырым говном. А вот 7 - лучшая система из всех. Идеальная.
Виджеты Windows 11 скоро могут стать разнообразнее и популярнее
Вадим Андриевский
23:55
От того что текут прокладки - видеокарте ни жарко не холодно.
МТС запустила продажи в России уценённых и бывших в употреблении смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi
Макс Рейх
23:54
кстати довольно шикарно жила)
Почему России невыгоден дорогой рубль – когда курс рубля упадёт, и сколько будут давать за $1
Вадим Андриевский
23:54
Азаххаха 3070ти рускем впаривают за 2х прайс под предлогом подешевления . В Канаде она стоит 800 баксов и давно уже никто не берет (перепродуют и покупают дороже варианты)
МТС запустила продажи в России уценённых и бывших в употреблении смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi
Bryant333
23:53
Игра оптимизирована, неоптимизирована технология лучей.
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
De3mond
23:53
Pure Wings 2 это кусок говна, никогда не покупайте их. Покупал на радиатор в 9 секций на замену noisebloker pl-1(13 года выпуска) так как один сломался, а другой стал скрипеть. И 9 вингсов оказались ...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем