Steam Deck — это портативный игровой компьютер, разработанный Valve Corporation

Компания Valve объединилась с iFixit, чтобы сделать доступными инструменты для ремонта Steam Deck и запасные части. Теперь владельцы Steam Deck смогут приобрести практически любую деталь, необходимую для ремонта консоли, по вполне приемлемым ценам.

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Ассортимент запасных частей для Steam Deck был случайно представлен в начале выходных и быстро удален, но сегодня компания iFixit сделала его официальным. В наличии имеется практически все, что может понадобиться, начиная от сменных батарей, вентиляторов, деталей контроллера и динамиков, вплоть до нового дисплея Steam Deck или сменной материнской платы.

Дисплей и материнская плата - самые дорогие детали для замены. Замена дисплея может стоить 89, 99 фунтов стерлингов, а замена материнской платы без SSD - 289,99 фунтов стерлингов. Все остальное стоит недорого, цены на мелкие запасные части составляют от £5 до £25. Вы также можете найти наборы инструментов для облегчения сборки и разборки Steam Deck.

Valve также поддерживает пользователей в их усилиях по самостоятельному ремонту и моддингу, предоставляя файлы CAD для корпуса Steam Deck, так что любой человек, обладающий необходимыми знаниями и оборудованием, может напечатать свой собственный корпус в формате 3D.

С полным ассортиментом запасных частей для Steam Deck вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

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