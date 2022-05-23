Samsung Group («Самсунг Груп») — южнокорейская группа компаний

На выставке Computex 2022 компания Samsung представит три новых монитора - новые 25- и 27-дюймовые мониторы G4, а также Odyssey Neo G7, "урезанную" версию Odyssey Neo G8 с частотой обновления 165 Гц.

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Оба монитора G4 имеют одинаковые технические характеристики, за исключением того, что один из них имеет 25-дюймовый экран, а другой - 27-дюймовый. В обоих используются панели FullHD IPS с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Благодаря яркости 400 нит и 8-битной глубине цвета, G4 может охватить 99% гаммы sRGB.

Помимо поддержки AMD Freesync Premium и совместимости с Nvidia G-Sync, эти два монитора Samsung обладают и другими функциями. К ним относятся адаптивное изображение, автоматическое переключение источников +, эквалайзер черного, технология отсутствия мерцания, несколько цветовых режимов, низкий уровень синего света, режим низкой задержки ввода, оптимизатор частоты обновления, Ultrawide Game View и Super Arena Gaming UX.

Входящая в комплект подставка довольно универсальна, она позволяет наклонять, поворачивать, вращать и регулировать высоту. Опции подключения, доступные в этих мониторах, включают 2 порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и 3, 5-мм разъем для наушников.

Из этих трех моделей Odyssey Neo G7 (S32BG75) является самым высококлассным вариантом, в нем используется 32-дюймовая изогнутая (1000R) VA-панель с разрешением 4K и частотой обновления 165 Гц. Кроме того, 12-битная панель оснащена светодиодной подсветкой Quantum Mini с 1196 зонами локального затемнения, обеспечивающей яркость до 1000 нит, коэффициент контрастности 1 000 000: 1 и 95% охват DCI-P3.

Сертифицированный для HDR10+ и HDR10+ Gaming, монитор также имеет рейтинг Quantum HDR 200 и поддерживает совместимость с AMD Freesync Premium Pro и Nvidia G-Sync. Кроме того, монитор оснащен функциями Adaptive Picture, Auto Source Switch +, Black Equalizer, PiP, Low Input Lag, Eco и Game modes, Refresh Rate Optimizer, Ultrawide Game View и Super Arena Gaming UX.

Монитор оснащен системой подсветки Infinity Core Lighting с CoreSync для согласования цветов RGB в вашей системе. Возможности подключения включают 2 порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 порта USB-A 3.0 и 3, 5-мм разъем для наушников. Входящая в комплект подставка позволяет поворачивать, наклонять, поворачивать в обе стороны и регулировать высоту.





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