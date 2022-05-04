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В настоящее время нет планов по созданию Shenmue 4
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Презентация Shenmue III войдет в историю как один из величайших моментов на сцене E3. К сожалению, после успешной первоначальной краудфандинговой кампании дела пошли на спад. Теперь, похоже, Ю Судзуки не уверен, что мы увидим Shenmue 4.

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Shenmue 3 была запущена в 2016 году, обещая поклонникам грандиозный финал истории, изложенной в первых двух играх. Трейлеры перед релизом вызвали разногласия, игра прошла через многочисленные попытки крауд-финансирования и, в конце концов, стала эксклюзивом для Epic Games Store. Когда игра, наконец, вышла, она была провалена критиками, да и фанаты не были слишком впечатлены. Это отличное видео от Super Eyepatch Wolf отлично объясняет, в чем именно Shenmue 3 подвела фанатов.

Тем не менее, несмотря на недостатки Shenmue 3, есть некоторая надежда на Shenmue 4, особенно после недавней аниме-адаптации, которая была хорошо принята.

Тем не менее, появление сиквела кажется все более маловероятным. Как сообщает Famitsu (через VGC), создатель Shenmue Ю Судзуки недавно выступил на мероприятии, посвященном выходу аниме-сериала, и подтвердил, что в настоящее время нет планов на новую игру, хотя он хотел бы сделать еще одну.

Учитывая то, как была принята игра Shenmue 3, возможно, будет непросто собрать краудфандинг на продолжение, и еще сложнее убедить издателя полностью профинансировать новую игру.

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#shenmue 4
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