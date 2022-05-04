Компания G.SKILL была создана в далеком, по меркам компьютерной индустрии, 1989 году

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Всего несколько недель назад компания G.Skill представила комплект DDR5 с самой низкой на сегодняшний день задержкой, предлагающий тайминги CL34. Разработка DDR5 идет быстрыми темпами, и компании G.Skill уже удалось превзойти саму себя, предложив первые модули DDR5 XMP-спецификации с задержкой менее CL30.

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Сегодня G.Skill представляет новые комплекты памяти DDR5-5600 CL28 объемом 64 ГБ и 32 ГБ. Оба комплекта имеют тайминги CL28-34-34-89, что является новым низким показателем для латентности DDR5. Вы найдете комплекты CL28 в сериях Trident Z5 RGB, Trident Z5 и Ripjaws S5, предназначенных для платформы материнских плат Z690 и новейших процессоров Intel 12-го поколения Core.

В галерее выше вы найдете скриншот проверки комплекта DDR5-5600 CL28 64GB DDR5, работающего в системе с Core i7-12700K и материнской платой ASUS ROG Maximum Z690 Hero.

Эти модули памяти DDR5 будут доступны с этого месяца. Недавно G.Skill также выпустила свои первые модули памяти DDR5 SO-DIMM для ноутбуков и ПК малого форм-фактора.

Кто-нибудь из вас переходит на Intel 12-го поколения в этом году? Будете ли вы выбирать память DDR5? Вы предпочитаете более высокую скорость или более низкую латентность при выборе новой оперативной памяти?

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