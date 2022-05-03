Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Гарнитура виртуальной реальности Quest 3 будет выпущена в следующем году
Новая гарнитура Oculus VR, вероятно, Oculus Quest 3, по всей видимости, находится в разработке
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Слив RTX 3080 по цене 3070 Ti


реклама

Недавно компания Meta заговорила о Project Cambria - новой гарнитуре VR, созданной на основе успеха линейки Quest и предлагающей высококлассный опыт смешанной реальности "про-класса". Эта гарнитура должна выйти в конце этого года, а в 2023 и 2024 годах, похоже, последуют еще три гарнитуры VR.

Согласно новому отчету The Information, Meta имеет внутреннюю дорожную карту VR оборудования, в которой показаны четыре новые гарнитуры, которые будут выпущены командой, ранее известной как Oculus. Выпуск этих четырех гарнитур VR запланирован на конец 2024 года, и две из них ориентированы на геймеров, что указывает на то, что Quest 3 уже на подходе.

Если дорожная карта верна, то Quest 3 должна выйти в следующем году, а более дешевая модель будет выпущена годом позже, в 2024 году. Две другие гарнитуры VR, скорее всего, предназначены для профессионального рынка, и одна из них - Project Cambria. Четвертая и последняя разрабатываемая гарнитура VR в настоящее время находится под грифом "секретно", поэтому на данном этапе известно не так много.

анонсы и реклама
Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь
RTX 4000 в продаже за 131 000р
1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
-30% на 2Tb WD в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba
98" Samsung 4K - 3 419 000р

Как всегда, если в разработке находится новое оборудование, это еще не означает, что мы увидим релиз продукта. В то время как Project Cambria и гарнитура Quest 3, несомненно, будут выпущены, планы Meta могут измениться в отношении двух других упомянутых гарнитур.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#quest 3
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа продолжает наращивать закупку российского газа несмотря на отказ платить рублями
17
В Российских магазинах назревает дефицит комплектующих, что может привести к подорожанию компьютеров
67
В России введут ОСАГО для электросамокатов
10
Игровые карты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 50 000р
35
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – GeForce GTX 1660 за 2 недели скинула 60%
17
Сколько на самом деле получил Олег Тиньков после продажи банка – реальная оценка стоимости TCS Group
15
Биткоин встретил начало мая ощутимым падением, а эксперты РБК ожидают снижения курса до $28 000
3
Бюджетную Radeon RX 6400 сравнили в играх с народной Radeon RX 570
14
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет иметь вычислительную мощностью 100 TFLOPS в режиме FP32
29
В интернет магазине DNS поднялись цены на видеокарты
26
Выпуск процессоров AMD Ryzen 8000 может быть отложен до 2025 года - у AMD проблемы с резервом 3-нм мощностей TSMC
33
Можно ли купить геймерский ПК за 10 000р – 100 fps в World of Tanks в сборке от DG
4
Google может перевести Pixel Watch в флагманский сегмент
+
Цены на процессоры Intel возвращаются к февральским минимумам – Core i3-12100F стоит всего 14 000р
5
Олег Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке Тинькофф "за 3% от реальной стоимости"
31
Из российских магазинов пропали некоторые модели жестких дисков
15
Илон Маск рассказал своим подписчикам, как правильно инвестировать
3
Akasa представила корпусные вентиляторы Vegas A-Series с RGB-подсветкой
+
Activison выложили логотип грядущей Call of Duty: Modern Warfare 2
3
Фанатский ремейк Resident Evil 3 на Unreal Engine 4 доступен для скачивания
1

Популярные статьи

Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
141
Какой компьютер я бы купил, если бы у меня были лишние 330 000 рублей – игровая сборка «Весна 2022»
30
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 2
15
Как Amazon (и не только) следит за всеми вокруг
13
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2

Сейчас обсуждают

terenty79
22:19
А что вообще всей мелкобритании делать, когда туда Сормат прилетит, или приплывет Посейдон? В рф еще в Сибирь или алтай переехать можно, где не городов ни промышленных центров, и туда ракеты не направ...
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
IRanPast
22:19
Есть такая поговорка: после драки кулаками не машут Тебя же недавно слили, ты решило вернутся назад? Фотки с ЮАР показать?
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
ахахах
22:18
небусь крутит петли нестерова во всю призрак киева
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
N1ghtwish
22:18
Твой отец, случайно, не работал стрелочником, или это у вас в методичке прописано, всех несогласных объявлять проплаченными укропами?
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
ахахах
22:16
в африке голод к осени может пойти,как и в европе
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Rey.B.
22:15
Чисто технически, Украине подкинули земельки "за верность". Верность сменилась на враждебность - пора бы её и вернуть. Или добровольно-по совести. Или вот так вот. Или любящие ходить строем Светлые Э...
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
terenty79
22:15
Она никому не нужна, но мировой капитализм, а сша безусловно это его центр, не может из кризисов выходить без воин. поэтому войны и происходят, периодически. Сейчас как раз время такого кризиса, снчал...
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
IRanPast
22:14
Ну, если только на перспективу и перепродажу
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
ахахах
22:14
на каком материке ты сидишь
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
strazh6666
22:14
Достойная пассия.
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем