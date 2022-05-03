Новая гарнитура Oculus VR, вероятно, Oculus Quest 3, по всей видимости, находится в разработке





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Недавно компания Meta заговорила о Project Cambria - новой гарнитуре VR, созданной на основе успеха линейки Quest и предлагающей высококлассный опыт смешанной реальности "про-класса". Эта гарнитура должна выйти в конце этого года, а в 2023 и 2024 годах, похоже, последуют еще три гарнитуры VR.

Согласно новому отчету The Information, Meta имеет внутреннюю дорожную карту VR оборудования, в которой показаны четыре новые гарнитуры, которые будут выпущены командой, ранее известной как Oculus. Выпуск этих четырех гарнитур VR запланирован на конец 2024 года, и две из них ориентированы на геймеров, что указывает на то, что Quest 3 уже на подходе.

Если дорожная карта верна, то Quest 3 должна выйти в следующем году, а более дешевая модель будет выпущена годом позже, в 2024 году. Две другие гарнитуры VR, скорее всего, предназначены для профессионального рынка, и одна из них - Project Cambria. Четвертая и последняя разрабатываемая гарнитура VR в настоящее время находится под грифом "секретно", поэтому на данном этапе известно не так много.

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Как всегда, если в разработке находится новое оборудование, это еще не означает, что мы увидим релиз продукта. В то время как Project Cambria и гарнитура Quest 3, несомненно, будут выпущены, планы Meta могут измениться в отношении двух других упомянутых гарнитур.