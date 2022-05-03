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VESA, Ассоциация стандартов видеоэлектроники, публично объявила о первых открытых стандартах для мониторов с переменной частотой обновления. Это два стандарта, AdaptiveSync и MediaSync, которые помогут пользователям сделать осознанный выбор при покупке следующего монитора.
Чтобы получить право на сертификацию, дисплеи должны соответствовать спецификации VESA Adaptive-Sync Display Compliance Test Specification (Adaptive-Sync Display CTS), включающей более 50 критериев тестирования, автоматизированную методику тестирования и требования к производительности. Кроме того, для получения сертификата дисплей должен пройти все тесты на соответствие стандарту VESA DisplayPort.
Сертификация AdaptiveSync Display будет важна для игровых дисплеев, поскольку она гарантирует, что пользователи будут играть в игры со значительно более высокой частотой обновления и низкой задержкой. Что касается стандарта MediaSync Display, то он присуждается дисплеям, которые могут воспроизводить любые мультимедийные данные без дрожания. В следующей таблице приведены подробные критерии, необходимые для соответствия двум новым стандартам дисплеев VESA:
В отличие от MediaSync, сертификация AdaptiveSync Display будет иметь уровни производительности, информирующие пользователей о максимальной частоте обновления, например, AdaptiveSync Display 144 или 240. Мониторы LG UltraGear 27GP950 и 27GP850 являются первыми, получившими новую сертификацию VESA AdaptiveSync Display, но производитель планирует выпустить еще несколько моделей в течение 2022 года.