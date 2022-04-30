Forza — серия гоночных видеоигр для Xbox, Xbox 360, Xbox One, а также Microsoft Windows

Ранее сегодня появился слух о том, что Forza Motorsport находится в бета-версии, и некоторые влиятельные лица уже играли в нее. И, судя по всему, новая Forza Motorsport будет кросс-ген игрой, выходящей как на платформах старого поколения, так и на платформах текущего поколения. Более того, в сеть просочились первые WIP-скриншоты игры.

На этих скриншотах мало что видно. Однако они в основном подтверждают кросс-ген характер игры, поскольку сделаны с версии для Xbox One.

Стоит отметить, что модераторы Reddit заявили, что эти скриншоты легитимны. Так что да, это действительно WIP-сборка новой игры Forza Motorsport.

В июле 2020 года Microsoft и Turn10 поделились трейлером и некоторой информацией о новой игре Forza Motorsport.

Как заявили в Microsoft:

"В новой Forza Motorsport появится трассировка лучей, вы увидите динамичный мир в 4K, 60fps, который целостен и динамичен - от поверхностей автомобилей, отражающихся друг от друга, до блестящей красной краски, отражающейся от детализированных поверхностей трека, и взаимодействия света и тени во всем мире".

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