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noblechairs представляет игровое кресло Fallout Nuka-Cola Edition
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Прошло два года с тех пор, как компания noblechairs впервые выпустила игровое кресло HERO Vault-Tec Edition. Теперь команда выпустила новое кресло на тему Fallout - новое кресло noblechairs EPIC Nuka-Cola Edition.

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Как и предыдущие игровые кресла noblechairs на тему Bethesda, новое издание Nuka-Cola Edition берет характерные элементы из игр. В данном случае мы получаем совершенно новый дизайн в стиле Fallout с брендингом Nuka Cola. Кресло имеет полностью красную основу с белыми акцентами и вышитой бутылкой Nuka-Cola и золотыми звездами вдоль спинки.

Благодаря 4D-подлокотникам, механизму качания, регулируемой высоте и наклону, а также дышащей обивке из холодной пены и кожи PU, кресло Nuka-Cola Edition эргономически удобно. Помимо самого кресла, компания noblechairs также выпускает тематический набор подушек из пены с эффектом памяти Nuka-Cola.

Кресло noblechairs EPIC Nuka-Cola Edition поступит в продажу в ближайшее время и уже доступно для предварительного заказа по цене £419,99. Дополнительный комплект подушек из пены с эффектом памяти стоит 55,99 фунтов стерлингов.

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