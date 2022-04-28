Серия Devil May Cry недавно отметила свое 20-летие. За это время команде Capcom удалось закрепить за ней статус одной из основных франшиз издательства. После неоднозначного восприятия DMC: Devil May Cry, Capcom вернулась к разработке, в итоге создав в 2019 году DMC 5 - самую продаваемую игру франшизы.
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С 25 миллионами копий, проданных за всю серию, франшиза Devil May Cry не может конкурировать с Resident Evil или Monster Hunter (которые продали 123 миллиона и 78 миллионов копий соответственно), но для поклонников зрелищного боевика очень приятно видеть, что Devil May Cry показывает лучшие результаты, чем когда-либо,