Devil May Cry 5 — компьютерная игра в жанре слэшер, разработанная и изданная японской компанией Capcom

Серия Devil May Cry недавно отметила свое 20-летие. За это время команде Capcom удалось закрепить за ней статус одной из основных франшиз издательства. После неоднозначного восприятия DMC: Devil May Cry, Capcom вернулась к разработке, в итоге создав в 2019 году DMC 5 - самую продаваемую игру франшизы.

Объявив об этом в Твиттере, официальный аккаунт Devil May Cry сообщил: "Совокупные мировые продажи "DMC5" превысили 5 миллионов экземпляров!

Продажа 5 миллионов копий является важной вехой для франшизы, поскольку до сих пор ни одной игре серии это не удавалось. Вторая самая продаваемая игра в серии - Devil May Cry 4 - разошлась тиражом в 3 миллиона копий еще в 2008 году.





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С 25 миллионами копий, проданных за всю серию, франшиза Devil May Cry не может конкурировать с Resident Evil или Monster Hunter (которые продали 123 миллиона и 78 миллионов копий соответственно), но для поклонников зрелищного боевика очень приятно видеть, что Devil May Cry показывает лучшие результаты, чем когда-либо,