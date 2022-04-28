Google Chrome — браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink

26 апреля компания Google выпустила "Google Chrome 101" для настольных компьютеров на канале Stable.

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В Chrome 101 'Priority Hints', механизм указания приоритета чтения (fetchpriority) в тегах ресурсов, перешел в разряд 'Origin Trials'. Теперь она доступна в качестве официальной функции.

Priority Hints, механизм для указания приоритета выборки в тегах ресурсов.

Например, его предполагается использовать для улучшения LCP (Largest Contentful Paint: время, необходимое для отрисовки основной части веб-страницы) путем повышения приоритета загрузки изображений и скриптов, которые необходимы для работы веб-сайта, чтобы они пока отображались.

Chrome 101 находится в стадии бета-тестирования - функция Priority Hints, определяющая приоритет чтения ресурсов, перешла в стадию тестирования.

Настольная версия Google Chrome теперь доступна для Windows, Mac и Linux и может быть бесплатно загружена с сайта компании; версия для Windows поддерживает Windows 7/8/8/8.1/10/11, включая 64-битные версии. Если он уже установлен, обновление происходит автоматически, но его также можно обновить вручную с экрана настроек (chrome://settings/help).

Было объявлено о внесении 30 исправлений безопасности. В 25 из них раскрыты номера CVE, а степень серьезности распределяется следующим образом: семь - "высокая", что является вторым высшим показателем по стандартам компании, 14 - "средняя", что является третьим высшим показателем, и четыре - "низкая", что является самым низким показателем.

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