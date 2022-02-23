Новая часть Dragon Age находится в производстве

BioWare выпустила новое информационное сообщение, в котором сказано о том, что четвертая часть в серии игр Dragon Age находится на средней стадии разработки. По сути, это означает, что, по словам команды, игра не находится в аду разработки. Более того, похоже, что разработчик вполне доволен ходом разработки игры.

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В заявлении BioWare сказано:

"Новая часть Dragon Age находится в производстве, и это воодушевляет. Сценарий был закончен в прошлом году, и теперь мы сосредоточены на реализации нашего видения: создании удивительного игрового мира, проработанных персонажей, увлекательного геймплея, впечатляющих сцен, эмоциональных роликов, и многого другого. План действий нам понятен, и наша команда сосредоточена на его реализации".

Наконец, BioWare заявила, что будет чаще информировать общественность о ходе разработки в своем блоге и соцсетях в этом году. По моему мнению в 2022 году мы не получим ни геймплейных трейлеров, ни внутриигровых скриншотов. Так что не стоит ожидать релиза четвертой части Dragon Age в этом году.