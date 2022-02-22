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Elsa выпускает новую однослотовую видеокарту NVIDIA T400

Elsa выпускает "NVIDIA T400 4GB"
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ELSA выпускает "NVIDIA T400 4GB" - профессиональную видеокарту с однослотовым исполнением. Модель обладает низким энергопотреблением и не требует дополнительного питания.

Это модель малого форм-фактора на базе архитектуры NVIDIA Turing, к которой можно подключать дисплеи высокого разрешения 8K (7 680 x 4 320 пикселей) и до трех дисплеев 5K (5 120 x 2 880 пикселей).

Основные характеристики: 384 ядра CUDA, ширина шины памяти 64 бит, пропускная способность памяти 80 ГБ/с. На видеокарте распаяно всего  4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Вывод изображения на дисплей осуществляется через три порта miniDisplayPort (заявлена совместимость с DisplayPort версии 1.4a).

Видеокарта использует интерфейс шины  PCI-Express 3.0 (x16). В дополнительном питании нет необходимости поскольку максимальная потребляемая мощность составляет всего лишь 30 Вт. Габаритные размеры видеокарты составляют 156 мм в длину, 68,9 мм в ширину и 18 мм в толщину. Так что данная "малютка" может приглянуться владельцам компактных систем.

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