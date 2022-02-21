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Сегодня, 21 февраля 2022 года, исполняется 36 лет со дня выпуска 21 февраля 1986 года Family Computer Disk System (Disk System), периферийного устройства для игровой приставки Family Computer компании Nintendo.

Дисковая система является, скажем так, колыбелью для многих самых популярных игр всех времен, включая "Super Mario Bros. 2", "Metroid", "Link's Adventure" и "The Light Myth: Palutena's Mirror".

Disk System известна тем, что в качестве носителя программного обеспечения использовала Quick Disk, который в то время был ограничен кассетами ROM. Эта "Дисковая система" имеет три характеристики.

Во-первых, он имел большую емкость, чем кассета ПЗУ, во-вторых, он был менее дорогим, и в-третьих, он мог сохранять данные. Эти функции сыграли важную роль в расширении ассортимента игр, доступных на семейном компьютере.

Еще более важной особенностью была возможность переписывать программное обеспечение. Это означало, что один диск можно было использовать для разных игр без необходимости покупать новый диск каждый раз, когда выходила новая игра. Это привело к появлению автоматов для записи игр в магазинах игрушек. За небольшие деньги на пишущий диск можно было записать другую игру.

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