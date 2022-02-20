Intel ожидает выручку всего в 300 миллионов долларов

Intel планирует продать не менее 4 миллионов видеокарт ARC Alchemist в 2022 году. Но вы уже знали это, не так ли? Вот что на самом деле вызывает удивление. Для этих 4 миллионов графических процессоров Intel ожидает выручку всего в 300 миллионов долларов. Проще говоря, средняя цена продажи (ASP) видеокарты ARC первого поколения составляет 75 долларов. Это половина MSRP GeForce GTX 1650 и треть текущей рыночной цены.

реклама

Собирается ли Intel продавать дешево графические процессоры, чтобы завоевать долю рынка?

У них есть два устройства для продажи, меньший из которых содержит 128 исполнительных ядер. Для справки, в последнем поколении интегрированного графического процессора Tiger Lake было 96 исполнительных блоков, а в следующем поколении Meteor Lake - 192 исполнительных блока. Большинство объемов графических процессоров Intel будут продаваться на рынке по цене ниже 75 долларов, обеспечивая более низкую производительность, чем интегрированная графика AMD, и более низкую, чем iGPU следующего поколения Intel.

Это заставляет задуматься, будет ли большинство отдельных видеокарт Intel поставляться в виде устройств с 128 блоками, предназначенных для интегрированных графических решений. Недавно выпущенный AMD Ryzen 9 6900HS, оснащенный RDNA 2 IGPU, легко уничтожит поделки Intel.

Кроме того, Intel, вероятно, предложит большие скидки производителям, объединив процессор Alder Lake-P с мобильным графическим процессором Arc Alchemist, чтобы расширить свой охват. Ходят слухи о модели оплаты после продажи, при которой поставщики платят за графические процессоры только после продажи ноутбука. В целом, Intel, похоже, готова бороться за долю рынка отдельных видеокарт, что справедливо, учитывая рыночные условия.