Google.com - кажется, это одна из самых дружелюбных страниц в Интернете. С давних времен это одна из самых простых поисковых систем, а теперь она выделяется как один из немногих сайтов, которые не привлекали ваше внимание новостями и сообщениями.
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Согласно 9to5Google, компания тестирует добавление строки карточек в нижней части страницы. На скриншоте выше показаны шесть карт. Основные продукты, такие как погода и новости, находятся сбоку, а в центре - цены на акции, ссылки на шоу и фильмы, а также реферальные сайты. Каталог, аналогичный тому, что вы можете найти в приложении Google Discover.
Это похоже на канал новостей, но это не так. Нет возможности прокрутить, чтобы получить доступ к большему количеству карт, и когда вы сворачиваете окно браузера, некоторые карты исчезают. При наведении курсора мыши (см. ниже) появляется всплывающее окно и отображается дополнительная информация.
Под карточкой слева находится небольшое заявление об отказе от ответственности: "Основано на прошлых действиях". Справа находится переключатель, позволяющий скрывать или показывать карты.
Согласно отчету, только небольшое число пользователей может видеть карточку, поэтому, как обычно, похоже, что Google в настоящее время проводит эксперимент и внедряет эту функцию для небольшого числа случайных пользователей.