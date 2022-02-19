Firefox и Chrome планируют выпустить версию 100





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Версия для разработчиков Firefox Nightly имеет функцию для тестирования, которая устанавливает номер версии равным 100.

Mozilla опубликовала информацию о проблемах, с которыми Firefox и Google Chrome столкнутся в ближайшие несколько месяцев, когда достигнут версии 100, и о том, как с ними справиться.

Firefox и Chrome планируют выпустить версию 100 (стабильную) 3 мая и 29 марта соответственно, а внутренний номер версии увеличится с двух цифр до трех. Это число используется в библиотеке анализа User-Agent и других приложениях, но возможно, что некоторые из этих приложений не рассчитаны на трехзначные числа, что может вызвать проблемы на некоторых сайтах.

Оба веб-браузера уже тестируют веб-сайты, чтобы сообщить, что они соответствуют версии 100, и проводят расследование, сообщают и устраняют проблему. Кроме того, Mozilla предусмотрела меры на случай, если после выхода стабильной версии последствия окажутся сильнее, чем ожидалось.

Реакция Mozilla будет зависеть от серьезности последствий, но для относительно небольших проблем команда WebCompat будет применять исправления по каждому домену с помощью функций совместимости Firefox. Если масштаб проблем будет слишком велик слишком велико, чтобы устранять его по отдельности, компания временно заморозит основную версию на уровне 99.

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Google также тестирует обходные пути, например, использование трехзначного значения для части "minor version" в строке версии Chrome.