MoveBuds H1 дают спортсменам и любителям спорта надежный способ оставаться на связи

Компания Tribit, известная своим искусным сбалансированным звучанием и отмеченным наградами дизайном, сегодня объявила о выпуске первых в истории спортивных наушников MoveBuds H1 и последней версии своей флагманской линейки портативных Bluetooth колонок StormBox Micro 2. Оба продукта были разработаны, чтобы предложить лучшие в своем классе аудио характеристики потребителям, желающим заниматься фитнесом и отдыхать на природе. Обладая самым длительным в мире временем автономной работы, MoveBuds H1 дают спортсменам и любителям спорта надежный способ оставаться на связи с выбранным аудио, чтобы они могли сосредоточиться на результатах. MoveBuds H1 отличаются превосходным комфортом и надежной посадкой для тела в движении, обеспечивая при этом звучание мирового класса благодаря инновационному True Sound для музыки, подкастов и многого другого. Наушники также оснащены технологией шумоподавления для сверхчетких телефонных звонков.

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StormBox Micro 2 обеспечивает превосходное звучание при микроразмерах, идеально подходящих для жизни в движении на пляже, на тропах и не только. Новая колонка StormBox Micro 2 оснащена обновленной технологией Bluetooth для обеспечения максимального качества связи, а также увеличенного времени работы, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет выйти на улицу и отправиться в следующее приключение.