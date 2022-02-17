Несколько дней назад поступала информация о том, что Dying Light 2 превысила миллион продаж на ПК. И вот, согласно последним данным SteamSpy, последний зомби FPS от Techland уже превысил два миллиона копий на Steam.

SteamSpy сообщает, что игра была продана в количестве от 2 до 5 миллионов копий на ПК. И, честно говоря, мы не удивлены такими продажами на ПК. В конце концов, в течение первой недели игры на ПК было много одновременных игроков.

Как мы уже говорили, SteamSpy показывает только приблизительные продажи игры (на основе количества игроков, владеющих игрой). Также обратите внимание, что SteamSpy отслеживает только публичные профили, то есть те, у кого приватные профили (владеющие игрой), не учитываются. Таким образом, теоретически, реальные продажи на ПК могут быть выше двух миллионов. Тем не менее, наименьшее оценочное число, которое представляет SteamSpy, всегда является точным.