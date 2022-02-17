Немецкая компания Alphacool — ведущий производитель систем водяного охлаждения (СВО)

Alphacool представляет металлическую заднюю панель Core XPX/Eisbaer для всех процессорных кулеров серий XPX, Eisbaer Solo, Eisbaer Pro и Eisbaer LT (соло-кулеры и AIO). Бэкплейт изготовлен из стали и совместим с сокетами Intel LGA 115X, 1200 и 1700. Благодаря составу материала бэкплейта, процессорный кулер может быть дополнительно стабилизирован и установлен на сокет с улучшенным контактным давлением. Это приводит к значительному улучшению эффективности охлаждения по сравнению с ранее использовавшимися пластиковыми бэкплейтами. Увеличение эффективности охлаждения наиболее четко ощутимо при использовании сокета LGA 1700 от Intel. Если вы предоставите доказательство покупки процессорного кулера серий XPX, Eisbaer Solo, Eisbaer Pro или Eisbaer LT (соло-кулеры и AIO), Alphacool бесплатно вышлет вам металлическую бэкплейт для Core XPX/Eisbaer!