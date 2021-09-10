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Помните такую игру Фрилансер? Очень давно, в 2003 году, была такая игра. Она представляла собой симулятор космической торговли и активных боевых действий от геймерской студии Digital Anvil. Команда создателей модификации неожиданно выпустила свое творение с обновленной графикой для такой почтенной игры. И все это можно скачать прямо сейчас.

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Версия под названием Freelancer: HD Edition улучшает в техническом плане каждый аспект игры. При этом главный уклон был сделан в сторону сохранения аутентичного вида, не добавляя никакой отсебятины. В этой версии собраны все существующие на данный момент патчи и дополнительно игрокам не нужно будет ничего искать и устанавливать.

В последней на данный момент версии добавлен новый пользовательский интерфейс с обновленными пиктограммами. Увеличили дальность прорисовки, так что теперь на экране видно больше удаленных объектов. Появился обновленный широкоформатный HUD. Пейзаж планет теперь выглядит корректно на мониторах с пропорциями 16:9. Кроме того были добавлены хорошо заметные пути NPC в многопользовательском режиме. Решив добавить чуточку реализма, разработчики реализовали медленное вращение планет. Для повышения удобства в игровом меню реализована прокрутка.

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Этот мод обязателен для всех фанатов игры Freelancer, и вы можете скачать его здесь - https://www.moddb.com/mods/freelancer-hd-edition/news/freelancer-hd-edition-released. Ниже вы также можете найти трейлер к нему.



