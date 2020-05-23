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Практически каждый пользователь Windows Vista в мае 2020 года задается вопросом – какой использовать браузер для комфортного серфинга. Не секрет, что интернет технологии и веб-дизайн шагают семимильными шагами, и многие старые браузеры уже не могут открывать любимые сайты, которые обновили свой движок.

Сложности с выбором браузера для Vista заключаются в том, что многие популярные браузеры давно прекратили поддержку этой операционной системы. Многие, но не все.

В данном тестировании были собраны браузеры, которые хотя бы запускаются на данной системе.

Все браузеры тестировались на Windows Vista Business SP2 x64 самой свежей версии 6.0.6003.20825 с обновлениями безопасности за май 2020 года.

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Тестирование проводилось при помощи сайта browserbench.org и двух его тестов: MotionMark и speedometer. Первый тест JetStream не смог запуститься на большинстве браузеров, поэтому было решено его исключить.Если коротко, MotionMark — это веб-тест, ориентированный на производительность графики. Он рисует несколько элементов рендеринга, каждый из которых использует один и тот же набор графических примитивов. MotionMark вычисляет среднее геометрическое значение всех результатов тестов, и сообщает единый результат за тестирование.

Тест speedometer проверяет скорость отклика веб-приложения браузера, синхронизируя имитированные взаимодействия с пользователем. Этот тест имитирует действия пользователя по добавлению, заполнению и удалению элементов списка дел, используя несколько примеров, используемых на популярных веб-сайтах в мире, таких как Facebook и Twitter.

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Итак, начнем. Браузер Internet Explorer версии 9.0.8112.16421 смог зайти на сайт, но вот запустить какой-либо тест не смог. Таким образом он подтвердил свою характеристику как программы для скачивания других браузеров.

Далее был опробован браузер Avant версии 2020 build 3. Поскольку он базируется на движке IE9, он также не смог пройти никакие тесты. Следующим испытуемым был браузер Lunascape версии 6.15.2, который также основан на движке IE и показал нулевые результаты. Далее был опробован браузер SeaMonkey версии 2.49.5. Он основан на движке Firefox и всё-таки смог запустить тесты. В тесте speedometer браузер набрал умеренные 20.0 баллов. В тесте MotionMark браузер набирает всего 1 балл. Спасибо, что хотя бы попытался.

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Следующим на тестирование попал браузер K-Meleon версии 75.1. К сожалению, тест speedometer не мог на нем запуститься.

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А вот MotionMark запустился, но браузер смог показать только скромный результат в 9.75 баллов.

Следующим тестировался браузер Yandex.Browser версии 17.4.1.1026. Это свежий браузер, поддержка которого не прекращена и постоянно выходят новые версии.

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В тесте speedometer браузер набрал 46.7 баллов. Это рекордный показатель в данном тестировании.

В тесте MotionMark браузер набрал 57.46, что является средним результатом среди прочих браузеров.

Далее тестировался браузер Firefox ESR версии 52.9.0. Это последняя версия браузера для Vista.

В тесте speedometer браузеру получилось набрать всего лишь 22.2 баллов.

В тесте MotionMark браузер смог набрать 58.65 баллов.



Далее тестирование прошел браузер Maxthon версии 5.3.8.1600. Это новый браузер, и его поддержка продолжается.



В тесте speedometer браузер набрал приличные 45.1 балла.



В тесте MotionMark браузер тоже набрал хороший результат - 89.32 балла.





Далее тестировался браузер Vivaldi версии 1.0.435.46. Это новый современный браузер, и его поддержка продолжается.





В тесте speedometer браузер набрал 44.9 баллов.





В тесте MotionMark браузер набрал значительные 102.63 балла.





И последний участник тестирования – браузер Google Chrome версии 50.0.2661.102. Это последняя поддерживаемая версия и новых версий для Vista не будет.







В тесте speedometer браузер набирает 44.4 балла.

А в тесте MotionMark браузер набирает рекордные 176.26 балла. Это высший результат среди всех браузеров.





Что же в итоге. Если ориентироваться на тест speedometer, то победил Yandex.Browser с результатом 46.7 баллов. Если же ориентироваться на тест MotionMark, что победил Google Chrome с результатом 176.26 балла. Для повседневной работы можно порекомендовать использовать браузеры Yandex.Browser и Vivaldi. Это новые, современные и безопасные браузеры, имеющие поддержку и получающие обновления. Оба эти браузера без проблем проигрывают ролики на YouTube. Браузер Google Chrome нельзя рекомендовать к использованию. Несмотря на высокий бал в тесте нужно понимать, что пользоваться им уже не безопасно. Видео в нем пока еще воспроизводится, но сайт YouTube предупреждает, что поддержка этого браузера скоро будет прекращена, так что в будущем вы не сможете просматривать видео в этом браузере.



