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Команда под названием Spiffyskytrooper заявила о том, что они выпустили для игры Fallout 4 свою новую версию модификации Natural Landscapes. Данный пакет текстур имеет размер почти 5 гигабайт. В результате его применения будут заменены абсолютно все ландшафтные текстуры в игре.

По заверениям разработчиков они старались сохранить стилистику оригинальных текстур, заменяя хорошие текстуры более качественными, либо заменяя на новые улучшенные текстуры там, где по мнению авторов это было бы уместно. Разработчики стремились убрать весь лишний шум с текстур, так чтобы это смотрелось естественно, чтобы новый пользователь зайдя в игру подумал, что такие текстуры и должны были быть в игре изначально.

Данный пакет текстур заменяет не только текстуры оригинальной кампании, но также текстуры в двух дополнениях. Кроме того новые текстуры получили некоторые объекты, относящиеся к ландшафту, например мусор.

Скачать пакет текстур можно на nexusmods. Чтобы установить его, вам придется перетащить содержимое мода в папку "данные" вашей игры Fallout 4. Затем нужно активировать пакет через менеджер модов.

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