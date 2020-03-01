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Еще в январе в профильных новостных изданиях появилась информация о том, что ролевая игра по Гарри Поттеру разрабатывается на движке Minecraft. С помощью этого мода игроки могут посещать легендарную школу Хогвартс. И вот теперь этот интересный проект и бесплатный проект доступен для скачивания.

Стоит отметить, что эта карта/мод содержит пользовательские квесты и головоломки, которые игроки могут пройти и разгадать. Игроки также могут играть в одиночку или со своими друзьями.

Кроме того, имеется возможность торговать в Косом переулке, собирать добычу и припасы, а также исследовать Хогвартс и прилегающую территорию. Так что рядом с Хогвартсом вы сможете найти множество знаковых мест из мира Гарри Поттера.

Перед загрузкой следует обратить внимание, что это альфа-версия. Таким образом, нужно быть готовым к наличию множества ошибок и сбоев, с которыми можно столкнуться во время игры. Тем не менее, я почти уверен, что многим поклонникам Гарри Поттера ошибки будут не важны. В конце концов, прошло уже очень много времени с момента последней игры Гарри Поттера на ПК, и фанаты с радостью будут исследовать знакомое им по книгам и фильмам окружение.

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