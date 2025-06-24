В сети появились новые данные о технических характеристиках смартфона Nothing Phone (3). По информации источника, устройство будет оснащено тройной камерой на задней панели, где один из модулей — это 3-кратный перископный зум, уже использовавшийся в модели Phone (3a) Pro. Основная камера и ультраширик также используют 50-мегапиксельные сенсоры. Фронтальная камера повысится до 50 МП, что станет дебютом такого разрешения для серии.

Экран останется 6,7 дюйма, но его разрешение увеличится до 1,5K, а матрица станет более отзывчивой. Зарядка через USB-C вырастет до 100 Вт, что положительно скажется на скорости восстановления энергии. Также сохранятся функции беспроводной и обратной беспроводной зарядки, как и у предшественника.

Однако изменения коснулись не только аппаратной части. Процессор сменился с флагманского Snapdragon 8+ Gen 1 на более доступный Snapdragon 8s Gen 4, что может повлиять на общую производительность.

Батарея стала меньше — всего 5150 мА·ч, что считается слабым показателем среди топовых смартфонов 2025 года. Также новинка будет работать под управлением Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5, тогда как большинство конкурентов уже переходят на Android 16. Для поклонников бренда этот шаг стал сигналом: Nothing делает ставку на внешний вид, скорость зарядки и качество камер, но при этом снижает уровень «железа» и автономности.