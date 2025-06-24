Метод использует холодное напыление и может сократить затраты на восстановление инфраструктуры

Исследователи из Университета Массачусетса в Амхерсте провели операцию по восстановлению стального моста с помощью 3D-печати методом холодного напыления. Эксперимент прошёл на мосту в городе Грейт-Баррингтон, штат Массачусетс, и стал частью программы MassDOT по изучению возможностей аддитивных технологий в строительстве и обслуживании дорожной инфраструктуры.

По данным отчёта American Society of Civil Engineers за 2024 год, почти половина всех мостов США — около 305 тысяч — находятся в удовлетворительном состоянии, а более 42 тысяч объектов требуют срочного ремонта. Общая стоимость восстановления этих сооружений оценивается в $191 миллиард, что делает поиск экономичных и быстрых решений особенно актуальным.

Современные способы восстановления повреждённых участков мостов связаны с большими трудозатратами, ограничениями движения и длительными сроками работ. Новый подход позволяет ускорить процесс: печать происходит на месте, без необходимости полного закрытия дорог или демонтажа конструкции.

Хотя это был лишь экспериментальный этап, специалисты планируют изучить эффективность нанесённого покрытия после того, как мост будет разобран в рамках плановой замены. Полученные данные помогут понять, насколько долго прослужит такой способ ремонта и можно ли его использовать повсеместно.

Для инженеров и городских властей этот проект стал важным шагом вперёд: он показывает, как новые технологии могут помочь в сохранении стареющей инфраструктуры.