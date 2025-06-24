Новинка предлагает физическую клавиатуру и Linux-совместимость, но требует дозакупки комплектующих

CyberT — мобильное устройство на базе Raspberry Pi, вдохновлённое BlackBerry, которое позиционируется как портативный компьютер в стиле кибердека. Оно основано на платформе Raspberry Pi CM4 и дополнено собственной печатной платой с интерфейсами для подключения экрана и других элементов. Внешне устройство напоминает легендарные смартфоны BlackBerry благодаря наличию полноценной физической клавиатуры, которая делает его удобным для набора текста.

Цена устройства составляет $89, однако на данный момент оно отмечено как временно недоступное на площадке Tindie. Желающие могут подписаться на уведомление о повторном поступлении. Экран модели — 4 дюйма с разрешением 720x720 точек, что обеспечивает чёткое отображение информации. Дополнительно можно подключить внешний монитор через HDMI. Также в конструкции присутствует сенсорная панель, слот для карт памяти формата microSD и возможность установки Linux-систем.

Важно понимать: это не полностью готовый продукт для повседневного пользователя. Устройство ориентировано на тех, кто любит собирать железо самостоятельно. Батарея в комплект не входит, поэтому покупателю предстоит дооснащать систему самостоятельно. Такой подход делает CyberT не лучшим выбором для новичков. Остаётся ждать, как именно устройство будет воспринято сообществом DIY-разработчиков.