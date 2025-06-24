Новинка приносит модернизированный движок EIS, более чёткую передачу изображения и оптимизацию энергопотребления

Компания MediaTek объявила о выходе процессора Dimensity 8450, который уже успел появиться в смартфоне Oppo Reno 14 Pro. Хотя новинка позиционируется как небольшое улучшение по сравнению с предыдущим поколением — Dimensity 8400, — она предлагает конкретные изменения, важные для пользователей, особенно тех, кто активно снимает видео и стримит.

Одним из ключевых нововведений стал новый Dual EIS-движок, отвечающий за электронную стабилизацию изображения. Он повышает точность стабилизации при записи видео в разрешении 4K60 с HDR. Также добавленная функция ускоряет процессы редактирования и перекодирования видео на 30%.

Ещё одной полезной особенностью стало появление технологии Live Broadcast Booster, которая улучшает распознавание лица при трансляциях. Это позволяет лучше фокусироваться на лице ведущего, применяя ИИ-усиление для повышения детализации и ясности. Такой подход также снижает потребление энергии на 7%.

Что касается архитектуры, то здесь всё остаётся без изменений: один Cortex-A725 работает на частоте до 3,3 ГГц, три других — с L2-кэшем по 512 КБ, и четыре — по 256 КБ. Графический ускоритель Mali-G720 с семью ядрами и тактовой частотой 1,3 ГГц, а также NPU 880 для работы с ИИ, остались теми же, что и у Dimensity 8400.