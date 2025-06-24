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ddr22
OnePlus Nord 5 позиционируется как самый быстрый смартфон в серии с поддержкой игр на 144 fps
Новинка обещает стабильную частоту кадров при максимальных настройках графики и активной проработке тепла

Судя по новому тизеру от OnePlus, грядущий смартфон Nord 5 будет не только самым умным в серии благодаря продвинутым ИИ-функциям и клавише Plus Key, но и самым производительным. В компании заявили, что устройство способно выдерживать игровые сессии с частотой 144 кадра в секунду до пяти часов подряд, что было проверено на тестовых образцах с 12 ГБ оперативной памяти.
Тесты проводились в популярных мобильных играх — таких как Battlegrounds Mobile India (BGMI) и Call of Duty Mobile (CoDM), где уровень яркости экрана держался на отметке 280 нит, а громкость была зафиксирована на уровне 75 децибел. Для достижения заявленного результата использовались режимы Adaptive Frame Booster и Pro Gamer Mode, которые должны войти в состав фирменной прошивки OxygenOS.

Важно отметить, что демонстрация возможностей происходит на фоне слухов о применении в смартфоне процессора Snapdragon 8s Gen 3, который уже считается устаревающим, так как рынок начинает переходить на Gen 4. Однако это может говорить о том, что компания сосредоточена на оптимизации «железа» для работы с высокими показателями частоты кадров, а также использования матрицы с 144 Гц.
Дизайн устройства дополняют минимальные рамки, одинаковые по всем сторонам, что делает его визуально более современным. Официальный запуск намечен на июль 2025 года, где Nord 5 может быть представлен в нескольких цветовых вариантах. Остаётся ждать, как именно он себя покажет в реальных условиях.

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#oneplus nord 5
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