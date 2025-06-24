Новинка от Google уступает конкуренту в плане стабильности, возможностях подключения и стоимости

В ходе сравнения Google Pixel 9a и Samsung Galaxy A56 выяснилось, что первый не всегда становится лучшим выбором. Несмотря на более современный процессор Tensor G4, Pixel 9a сталкивается с серьёзным тепловым троттлингом при длительной нагрузке — особенно в играх. Это снижает общую производительность, и в некоторых случаях Galaxy A56 демонстрирует лучшие показатели по частоте кадров.

Что касается автономности, то у Pixel 9a аккумулятор больше по ёмкости, что положительно влияет на время работы. Однако модель от Samsung компенсирует это более высокой скоростью зарядки, хотя и не поддерживает беспроводную передачу энергии. Важно отметить и разницу в коммуникационных модулях: Pixel 9a предлагает одну nano-SIM и eSIM, тогда как Galaxy A56 может использовать две Nano SIM или две eSIM, а также их сочетание — это удобно для пользователей, которые часто путешествуют и используют несколько номеров.

Ещё одним преимуществом Samsung стало наличие функции Dual Messenger, которая позволяет запускать два экземпляра одного и того же мессенджера, например WhatsApp. Также в интерфейсе One UI чётко указано, какие ИИ-функции работают локально, а какие требуют облака. При желании пользователь может полностью отключить использование серверов, чтобы сохранить конфиденциальность.

Ценник также играет важную роль: версия Galaxy A56 с 256 ГБ памяти стоит на €190 меньше, чем Google Pixel 9a, по состоянию на текущие расценки в Германии.