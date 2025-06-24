Новинка получит улучшенный экран и будет доступна в международных версиях с керамической отделкой

Незадолго до ожидаемой презентации Xiaomi в Китае, где должна быть представлена новая линейка аксессуаров, включая фитнес-трекер Smart Band 10, устройство неожиданно появилось в одном из вьетнамских интернет-магазинов. Это позволило получить информацию о его цене, внешнем виде и технических характеристиках.

Согласно данным из списка, стоимость новинки на международном рынке может составить около $40, что немного выше стартовой цены Smart Band 9 в Китае (около $35). При этом трекер остаётся одним из самых доступных вариантов носимых гаджетов. Также стало известно, что глобальный рынок получит керамическую версию, которая ранее была доступна только в Китае.

На основе изображений из магазина были раскрыты ключевые параметры устройства: диагональ экрана увеличена с 1.62 до 1.72 дюйма AMOLED, рамки вокруг дисплея стали уже, а сам дизайн — более современным. Заявлена поддержка HyperOS 2, режимы для 150 видов тренировок, функции отслеживания сна и активности, а также автономность до 21 дня.

Цветовая палитра включает Midnight Black, Glacier Silver, Ceramic Pearl White и Mystic Rose Gold, что даёт пользователям несколько вариантов на выбор.