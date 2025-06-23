Gamers Nexus опубликовал историю о фальшивом процессоре Ryzen 7 9800X3D, который один из пользователей приобрёл через Amazon. После детального разбора стало ясно, что устройство не содержит ни одного рабочего чиплета — ни CCD (Compute Chiplet), ни I/O-модуля. Это делает его полностью неработоспособным в плане вычислений.

Процессор был отправлен на рассмотрение после того, как покупатель заметил странности в упаковке и внешнем виде устройства. При нагреве до 160 градусов Цельсия специалисты сняли интегрированный теплораспределитель (IHS), чтобы заглянуть внутрь. Оказалось, что плата пустая: вместо положенных кристаллов установлены лишь имитирующие элементы, а расположение электронных компонентов отличается от оригинала. Особое внимание привлекло то, что на печатной плате отсутствовали следы пайки, которые обычно видны на настоящих процессорах. Также ориентация мелких элементов (SMD) напоминала Ryzen 5 7600, хотя и она не совпадала по характеристикам. На поверхности IHS были обнаружены расхождения в надписях, цвете и форме отверстий — всё это указывает на попытку маскировки под более мощный чип. Стоит отметить, что такие случаи остаются редкостью. По данным AMD, количество поддельных Ryzen 9800X3D исчисляется единицами, тогда как объёмы продаж этих процессоров в торговых сетях и у официальных дистрибьюторов измеряются тысячами. Однако этот случай показывает, что рынок до сих пор сталкивается с проблемой контрафакта, особенно если речь идёт о топовых чипах, популярных среди энтузиастов. Для тех, кто покупает процессоры напрямую или перепаивает их ради тестирования и разгона, эта история стала важным сигналом: даже внешне качественная подделка может быть полностью нежизнеспособной «пустышкой». Остаётся ждать дальнейших проверок и заявлений от AMD и ритейлеров, чтобы понять, как часто подобное происходит и какие меры будут предприниматься для борьбы с мошенниками. Но одно ясно уже сейчас: подделка — дело рук конкретных торговцев, а не массовая практика, которая угрожает всему рынку.

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