Новинка рассчитана на геймеров и креативных пользователей, сочетая высокую производительность и компактность

ASUS Republic of Gamers представила ROG NUC (2025) — мини-ПК с мощным процессором и поддержкой DLSS 4, который позиционируется как первый в мире ПК такого формата с объёмом менее трёх литров, оснащённый процессорами Intel Core Ultra 9 Series 2 и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Устройство предназначено как для энтузиастов, так и для профессионалов, которым важны высокая мощность и мобильность.

В основе модели лежит процессор Intel Core Ultra 9 275HX с гибридной архитектурой из 24 ядер, встроенной NPU и частотой до 5.4 ГГц, что обеспечивает стабильную работу даже с самыми ресурсоёмкими задачами. Поддержка до 96 ГБ DDR5-6400 памяти делает его привлекательным вариантом для монтажа видео в высоком разрешении, стриминга и запуска современных игр на максимальных настройках графики.

Для улучшения визуального качества добавлена технология DLSS 4 от NVIDIA, которая использует искусственный интеллект для повышения частоты кадров, уменьшения задержек и увеличения чёткости изображения за счёт таких функций, как Multi Frame Generation, Ray Reconstruction и Super Resolution. Это позволяет достичь плавного геймплея даже в самых требовательных проектах нового поколения.

Охлаждение реализовано посредством трёхвентиляторной системы и двух испарительных камер, благодаря чему устройство остаётся тихим даже при высоких нагрузках. Также предусмотрен вертикальный модульный дизайн, облегчающий доступ к внутренним компонентам и позволяющий без инструментов менять оперативную память или накопители. Связь с внешним миром осуществляется через Thunderbolt 4 USB-C с поддержкой быстрой зарядки, шесть портов USB 10 Гб/с, два USB 3.2 и беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (до 46 Гб/с) и Bluetooth 5.4. Для персонализации добавлены элементы ASUS Aura Sync ARGB, которые можно настроить под стиль собственного рабочего пространства. Для творческих пользователей предусмотрена возможность активировать пробную версию Adobe Creative Cloud на три месяца, что открывает доступ к популярным инструментам вроде Photoshop, Premiere Pro и других. Это делает ROG NUC (2025) универсальным решением не только для игр, но и для работы с графикой, видеомонтажа и потокового вещания.