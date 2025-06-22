Casio GBX-100S — доступные часы с функциями для активного образа жизни и поддержкой спорта.

Новинки предлагают таймер приливов, отслеживание фаз Луны и работу в сложных погодных условиях. Эти устройства ориентированы на спортсменов, особенно тех, кто связан с водными видами активности. В Европе они появились ещё 7 июня, а теперь стали доступны и американским покупателям по цене $170 за штуку.

Часы получили прочный корпус, характерный для серии G-Shock, и дизайн, сочетающий нержавеющую сталь с прозрачным полимером. Ремешок изготовлен из биоуретана. Устройства поддерживают водонепроницаемость до 200 метров.

Экран MIP LCD обеспечивает хорошую читаемость под прямыми солнечными лучам. Часы показывают данные о приливах и отливах, фазах Луны, времени восхода и заката, а также могут отслеживать геолокационные условия через фирменное приложение Casio Watches.

Bluetooth-соединение даёт возможность автоматически обновлять время, получать уведомления со смартфона, а также корректировать данные с помощью GPS. Функции трекинга включают подсчёт шагов, пройденное расстояние, темп движения, журнал тренировок и уровень потраченных калорий.

Дисплей работает в высоком контрасте, что упрощает считывание информации даже в яркий день. Дополнительно добавлены четыре ежедневных будильника, а аккумулятор рассчитан на два года автономной работы.

Цветовые версии отличаются: GBX-100S-1 имеет чёрный ремешок, а GBX-100S-2 — темно-синий (navy blue). Обе модели уже можно заказать через официальный сайт Casio в США, а также найти на Amazon с возможностью временных скидок.