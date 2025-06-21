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ddr22
AMD Ryzen 9000G показал производительность на уровне Radeon 780M в FurMark
Тесты интегрированной графики RDNA 3.5 демонстрируют хорошие результаты при разрешении 1440p.

В сети появился новый бенчмарк одного из процессоров линейки AMD Ryzen 9000G, который был протестирован с помощью программы FurMark. Устройство, обозначенное как инженерный образец с идентификатором "100-000001868-30_Y", предположительно относится к серии Gorgon Point, которая будет оснащена архитектурой RDNA 3.5.

Результаты теста оказались впечатляющими: в разрешении 1440p iGPU набрала 1097 баллов, что всего на 1% выше, чем у Radeon 780M, но ниже, чем у более мощной Radeon 890M. При переходе на 4K картина немного меняется — тут показатель составил 542 балла, то есть на 5% меньше, чем у того же Radeon 780M. Специалисты отмечают, что это ранний этап разработки, поэтому окончательные цифры могут быть выше.

Интегрированная графика в этом APU способна работать на частотах до 3.1 ГГц, что превышает даже тактовые частоты флагманской Radeon 890M. При этом энергопотребление находится в диапазоне 47 Вт (1440p) и 50 Вт (4K), что немного больше, чем у Radeon 890M.

Также стало ясно, что новые APU будут построены на ядре Zen 5 и получат модернизированный графический интерфейс.

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#amd
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