Apple акцентирует баланс между мощью и удобством использования в новой ОС для iPad.

В ходе интервью с представителями Apple — Куртом Найтом, директором по маркетингу платформ, и Себастьяном Марино-Мес, вице-президентом по разработке ПО, стало известно, что iPadOS 26 предлагает пользователям больше возможностей, похожих на те, что доступны на Mac. Это связано с тем, что современные iPad стали по мощности сравнимы с компьютерами, а значит, программное обеспечение тоже должно развиваться.

Новая версия операционной системы получила такие функции, как гибкая система окон, расширенные сочетания клавиш при использовании клавиатуры и плавающая панель меню. Всё это приближает планшеты к полноценным рабочим станциям, но при этом сохраняет понятный интерфейс.

По словам руководителей, этот переход не был внезапным. Он стал результатом долгой работы над интеграцией новых возможностей, начиная с момента, когда пользователи начали чаще использовать iPad для задач, ранее доступных только на Mac. Чтобы удовлетворить спрос, Apple решила расширить возможности своих планшетов, не теряя фокус на их основной идее — быть удобными и лёгкими в управлении устройствами.

Однако, как отметил Craig Federighi, в компании не планируют объединять iPadOS и macOS в один интерфейс. Главная причина — необходимость сохранять интуитивность и ясность управления, особенно для тех, кто ценит iPad за его легкость в освоении и чистоту дизайна.

Разработка этих функций заняла несколько лет. Например, команда полностью переработала систему окон, чтобы обеспечить масштабируемость и стабильность при работе с многозадачностью.