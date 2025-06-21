Credenzio Studios запускает кампанию на Kickstarter для проекта Lionhearts — многопользовательской средневековой симуляции

Игра предлагает игрокам строить карьеру в одном из трёх направлений и участвовать в масштабных сетевых противостояниях. Разработчики планируют собрать минимум $100,000, чтобы завершить создание игры. На момент запуска уже собрано более половины от этой суммы.

Эта игра задумана как самостоятельный проект, хотя её предыдущая версия, Lionhearts: Crusade, была доступна в ROBLOX с 2018 года и набрала свыше 6.3 миллионов запусков. Теперь же команда перешла к использованию движка Unreal Engine 5.

События происходят в 12-м веке, во времена Третьего крестового похода. Игроки могут выбрать одну из 16 фракций, заняться одной из 60 профессий через 14 гильдий и принадлежать к одной из четырёх религий. Цель — подняться по социальной лестнице, став рыцарем, торговцем, священником или даже королём.

В игре будет 12 королевств, управляемых игроками, и 4 военных ордена, где все ключевые роли, включая правителей, будут зависеть от действий сообщества. Участники смогут командовать войсками, вести войны, заключать союзы и влиять на политические процессы внутри своих государств. Также обещано использование технологии объединения серверов, благодаря которой игровой мир будет единым и непрерывным, без загрузок между локациями.

При этом NPC в игре почти отсутствуют. Каждое место существует в единственном экземпляре, поэтому конкуренция за влияние станет особенно напряжённой.

Для участников Kickstarter игра позиционируется как перспективный проект, который объединяет элементы MMO, ролевой системы и открытого мира. Если финансирование пройдёт успешно, Credenzio сможет продолжить развитие идеи, которая уже успела зарекомендовать себя в ROBLOX.