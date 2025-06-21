Инсайдер поделился информацией о размерах экранов и изменении в дизайне фронтальной камеры

Новый слух от инсайдера Digital Chat Station, опубликованный на Weibo, раскрывает предполагаемые размеры дисплеев будущих флагманских моделей iPhone — 6.27 дюйма у iPhone 18 Pro и 6.86 дюйма у iPhone 18 Pro Max.

По информации источника, компания избавится от привычного овального выреза с Dynamic Island, заменив его на круглую punch-hole камеру, которая займёт меньше места на лицевой панели. Это станет возможным благодаря тому, что компоненты Face ID переносятся под экран, включая инфракрасный излучатель и проектор точек.

Обе модели должны быть оснащены LTPO OLED-панелями, поддерживающими технологию ProMotion с частотой обновления от 1 до 120 Гц. Однако остаются вопросы о том, как изменение расположения датчиков повлияет на точность распознавания лица и качество селфи. В других брендах, где уже применяется подобная схема, наблюдались проблемы с детализацией и скоростью сканирования.

Возможно, Apple решит эти задачи за счёт усовершенствования программной обработки и оптимизации аппаратных компонентов. Также есть предположения, что в серии iPhone 19, которая может приурочить к 20-летнему юбилею линейки, компания вообще откажется от вырезов, сделав всё поле экрана полностью свободным.

Тем не менее, пока это всего лишь информация от инсайдера, и её стоит воспринимать с осторожностью. Если же все изменения будут реализованы, то дизайн смартфонов станет ещё ближе к идеалу «безрамочного экрана», а использование Dynamic Island может получить новое развитие внутри интерфейса.