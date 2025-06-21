Компания упрочила позиции на рынке высокопроизводительной видеопамяти

Южнокорейская компания SK Hynix стала первым поставщиком модулей HBM4 для тестирования в составе новых графических процессоров NVIDIA Rubin, которые ожидается выпустить к концу 2025 года. Это подтверждает её лидерство в гонке за поставки, опередив конкурентов — Samsung и Micron.

По данным корейского издания DealSite, поставки HBM4 от SK Hynix начались в небольших объёмах, что уже позволило NVIDIA двигаться вперёд с образцами и подготовкой к релизу своих следующих ИИ-ускорителей. Новый стандарт памяти отличается тем, что соединяет логические элементы и банк данных в одном чипе — это делает его особенно актуальным для рынка искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Micron пока остаётся вторым в очереди, сталкиваясь с проблемами низвого выхода годных чипов и сложностей с перераспределением производственных мощностей. Samsung также развивает свои разработки в этом направлении, но точные показатели выхода продукции неизвестны. Впрочем, успешное внедрение HBM3E в решениях AMD может помочь компании укрепить своё положение и попасть в число поставщиков NVIDIA.

В ближайшие месяцы можно ожидать увеличения доли SK Hynix на рынке, так как она стала основным партнёром для NVIDIA. Однако традиционная стратегия "multi-sourcing" у Team Green остаётся в силе: NVIDIA намерена использовать HBM4 не только от SK Hynix, но и других производителей, если они будут готовы к массовым поставкам.

Для тех, кто следит за развитием технологий памяти и их влиянием на рынок, этот шаг стал важным сигналом: южнокорейские производители продолжают доминировать в области HBM, а NVIDIA всё больше зависит от этих поставок для обеспечения стабильности своей продуктивности.