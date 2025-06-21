Новинки отличаются низким уровнем шума и используют охлаждение от известного австрийского бренда. Пока они доступны только на японском рынке.

Компания Sycom, специализирующаяся на сборке игровых ПК и комплектующих, представила новую серию видеокарт Silent Master на базе графических процессоров NVIDIA RTX 5070 Ti, RTX 5070 и RTX 5060 Ti (16 ГБ версия). Эти модели получили фирменное охлаждение с использованием алюминиевых радиаторов и вентиляторов Noctua, которые славятся своей эффективностью и тихой работой.

Особенность этих видеокарт — в использовании вентиляторов NF-A12x25 диаметром 120 мм у старших моделей и NF-A9x14 размером 92 мм у младшей версии RTX 5060 Ti. Это позволило значительно снизить уровень шума по сравнению со стандартными решениями. Также стоит отметить, что видеокарты выполнены в 3.5-слотовом или более компактном дизайне, что делает их подходящими для систем с ограниченным пространством внутри корпуса.

Все три модели не имеют заводского разгона, но главной их фишкой является тишина при работе, даже под высокой нагрузкой. Предполагается, что основные компоненты — текстолит и система охлаждения без вентиляторов — могли быть взяты у других OEM-производителей, после чего дополнены собственными решениями и задней пластиной.

Видеокарты доступны исключительно через BTO-модель (build-to-order) только на японском рынке, где они изготавливаются по индивидуальному заказу. Для тех, кто ценит стабильную работу без лишнего шума и готов переплатить, эти модели могут стать хорошим вариантом, особенно если сравнивать с другими шумными GPU в условиях длительной игры или работы.

Для остального мира такие решения пока остаются недоступными, хотя интерес к тихим видеокартам растёт с каждым годом. Остаётся ждать, появятся ли аналогичные продукты у других брендов или будет ли расширение продаж за пределы Японии.