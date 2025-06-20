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ddr22
Logitech MX Master 4 получит обновлённый дизайн и дополнительные кнопки
Утечка раскрыла внешний вид и элементы управления новой мыши

В Сети появились изображения грядущей беспроводной мыши Logitech MX Master 4, которые были опубликованы в результате утечки через Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO). На снимках видно, что модель сохранила узнаваемые черты предшественника, но при этом получила заметные изменения в дизайне и эргономике.
Одна из самых заметных особенностей — изменение формы передней части. Вместо отдельной правой клавиши здесь теперь две больших кнопки, охватывающих почти всю переднюю панель устройства. Это делает корпус более симметричным и современным на вид. Также исчезли рёбра на поверхности под большим пальцем, а сама область стала полностью гладкой, с переносом функциональных элементов на торец.Появилась третья кнопка под большой палец, которая расположена перед двумя уже знакомыми. Колесо прокрутки стало более выпуклым по сравнению с MX Master 3s, где оно было немного утопленным. Позади этой кнопки добавили небольшой светодиодный индикатор, который, вероятно, отвечает за уровень заряда или статус подключения.

Точное назначение круга из точек пока остаётся загадкой, но есть предположения, что это связано с новой функцией для области большого пальца. Возможно, там реализовано что-то вроде тактильного датчика или интерактивного элемента управления.
Предыдущие слухи о возможном выходе модели появились ещё пару недель назад, поэтому можно ожидать скорое официальное представление.

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#logitech mx master 4
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