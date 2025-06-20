Новинка выйдет вместе с флагманским смартфоном Honor V5, хотя официального подтверждения пока нет

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые детали о новом флагманском планшете Honor MagicPad 3, который должен поступить в продажу вскоре после выхода складного смартфона Magic V5.

По информации источника, устройство получит 13.3-дюймовый дисплей Eye Comfort, что больше, чем у предыдущего поколения (12.3 дюйма), но при этом вместо OLED-матрицы будет использоваться LCD, что может разочаровать часть пользователей.

На тыльной стороне корпуса располагается характерный квадратный блок двойной камеры со светодиодной вспышкой. Здесь также расположены три POGO-контакта, которые позволят подключать клавиатуру или другие аксессуары. Толщина составит всего 5.79 мм, а вес — 595 грамм, что делает его достаточно лёгким и удобным для переноски.

Одним из главных преимуществ стало увеличение ёмкости батареи с 10050 мА·ч до 12450 мА·ч, что стало возможным благодаря использованию кремниево-углеродных технологий. Информация о типе поддерживаемой быстрой зарядки пока не озвучивается. Кроме того, в планшет добавили новые ИИ-функции.

Ожидается, что релиз состоится в начале июля, вероятно 2 числа, одновременно с другими устройствами серии — Magic V5, MagicBook Art 14, Watch 5 Ultra и Ear Open.