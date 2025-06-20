Microsoft рассматривает возможность запуска консоли с открытым доступом к играм из разных платформ

Инсайдер Kepler_L2 заявил, что следующая консоль Xbox от Microsoft может быть оценена в более чем $1000, если компания действительно решится на реализацию идеи с несколькими игровыми магазинами.

Это предположение появилось после того, как президент Xbox Сара Бонд сообщила, что новое поколение устройств не будет ограничено только официальным магазином, а сможет поддерживать и другие платформы. Такой подход уже используется в портативных ПК, например, в ROG Xbox Ally.

По мнению источника, такая свобода для пользователей потребует изменения бизнес-модели компании. Если раньше доход формировался за счёт эксклюзивных продаж и подписок, то теперь часть этих средств может исчезнуть. Чтобы компенсировать убытки, Microsoft вынуждена будет повысить цену на само оборудование. Инсайдер добавил, что новый уровень цен может стать реальностью, если проект дойдёт до стадии массового производства.

По слухам, презентация нового поколения консоли состоится не раньше 2026 года.