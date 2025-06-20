Компания начала массовые блокировки аккаунтов тех, кто применяет флеш-карты для запуска нелицензированных копий игр

Пользователи Nintendo Switch 2 сообщают о получении постоянных банов после использования флеш-карты MIG Switch. Эта карта, выпущенная в 2024 году, позволяет хранить резервные копии игр на одном носителе и упрощает доступ к играм без постоянной замены картриджей. Однако часть владельцев использует её для установки пиратских версий проектов, что противоречит политике Nintendo.

Согласно постам на Reddit и X, заблокированные системы выдают ошибку 2124-4508, которая отключает возможность играть онлайн, использовать eShop, облачные сохранения и другие сетевые функции. При этом локальный режим остаётся доступным — устройство продолжает работать вне сети.

Nintendo уже давно ведёт активную борьбу с пиратством. В марте 2024 года компания добилась закрытия эмулятора Yuzu, а также ограничила возможности других аналогичных решений. Теперь же действия направлены на сторонние устройства, которые могут использоваться для обхода авторизации оригинальных игр.

Для тех, кто приобрёл MIG Switch ради удобства, но не ради нелегального контента, это стало неприятной неожиданностью. Однако точная причина блокировок пока остаётся неясной: неизвестно, банит ли система только тех, кто загружал игры без прав, или делает это выборочно, просто из-за самой установки подобного оборудования.