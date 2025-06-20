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ddr22
Проект Soulstone Survivors официально дебютировал в версии 1.0 на платформе Steam
Soulstone Survivors выходит из раннего доступа с 21 000 положительных отзывов и скидкой при запуске

Игра предлагает глубокие системы развития, массу способностей и безупречную оптимизацию. За время пребывания в раннем доступе он собрал более 21 000 положительных отзывов, а после релиза добавил ещё около 300 оценок за один день. В честь выхода основного релиза цена снижена на 35% — до $9,74, хотя полная стоимость составляет $14,99.

Это хак-эн-слэш с элементами роглайта и RPG, где игрокам предстоит сражаться с бесконечными волнами врагов на круговых аренах, побеждать гигантских боссов и собирать комбинации способностей. В наличии более 350 навыков, 100 видов оружия и множество персонажей, у каждого из которых своя система развития, модификаторов и пассивов. Благодаря этому каждая игровая сессия может быть уникальной.

Особенность игры в том, что она не зависит только от случайности. Здесь есть постоянный прогресс, который влияет на доступ к новым предметам и возможностям. Также добавлены новые режимы сложности: Endless, Titan Hunt и Unholy Cathedral, которые усложняют прохождение и дают больше испытаний для опытных игроков. Несмотря на хаотичность сражений, управление остаётся понятным, а использование способностей с перезарядкой придаёт системе боя черты ARPG, как в Vampire Survivors, но с более стратегическим подходом.

Разработчики подчеркнули, что все материалы уже включены в игру, а значит, нет никаких микроплатежей или скрытых покупок. Полностью можно играть в автономном режиме, поддерживаются мониторы с ультрашироким форматом и разрешением 4K, а также устройства с минимальными техническими требованиями. Многие пользователи отметили отличную оптимизацию движка Unity и возможность использовать геймпады, хотя со временем может появиться потребность в большем разнообразии локаций и типов противников.

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#soulstone survivors
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