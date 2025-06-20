Новая разработка от Leica рассчитана на высококачественную монохромную съёмку

Компания Leica из Wetzlar анонсировала выпуск новой чёрно-белой плёнки под названием Monopan 50. Этот продукт стал частью юбилейного события, посвящённого столетию со дня выхода легендарной камеры Leica I, которая положила начало эпохи 35-миллиметровой фотографии.

Материал имеет светочувствительность ISO 50, что делает его подходящим для съёмки при дневном свете с широкими диафрагмами и получением мелкозернистой текстуры. Особенность этой плёнки — её восприимчивость к длинноволновому свету, включая инфракрасный спектр до 780 нанометров. Это усиливает контрастность на пейзажных снимках, особенно если использовать цветные фильтры. Для достижения наилучших результатов Leica рекомендует сочетать Monopan 50 с оптикой собственного производства.

Производство осуществляется в Германии. Плёнка ориентирована на жанры ландшафтной, архитектурной и дорожной съёмки. Стоимость одного рулона составляет $10, что относит её к среднему ценовому сегменту. Точные детали о том, является ли эта плёнка абсолютно новой разработкой или обновлённой версией существующего продукта, пока остаются неизвестными. Однако эксперты предполагают, что это может быть переименованная версия Adox HR-50, которую уже выпускают в Берлине. Дата начала продаж намечена на 21 августа 2025 года.