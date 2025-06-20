Пользователи сообщают о неполадках в работе Joy-Con 2, однако специфика бага отличается от прошлых версий

После выхода Nintendo Switch 2 часть пользователей начали замечать странное поведение Joy-Con. Один из владельцев, IcyBoi23, выложил видео на форуме NintendoSwitch2 subreddit, где показал, как левый контроллер ведёт себя некорректно. Проблема проявляется в том, что стик остаётся в состоянии постоянного нажатия вниз, хотя физически он находится в нейтральной позиции. При этом подключение Joy-Con к консоли также вызывает ошибку — устройство не распознаётся должным образом.

Сам пользователь пробовал разные методы устранения: перезагрузка системы, использование док-станции и зарядных аксессуаров — ничего не помогло. Контроллер был полностью заряжен, а значит, дело не в питании. Это стало особенно заметно тем, кто уже имел опыт с предыдущими поколениями Joy-Con, так как текущая ситуация не похожа на типичный «дрейф стиков», который наблюдался ранее.

Некоторые участники обсуждений в Reddit предположили, что проблема может быть решена через калибровку устройства или повторную настройку в меню системы. Также высказывались идеи о том, что при первом отсоединении Joy-Con 2 пользователь мог случайно зацепить стик, что привело к его временной блокировке в одном положении.

Для тех, кто уже успел купить Switch 2, это стало напоминанием о том, что даже новое поколение гаджетов может иметь стартовые проблемы.