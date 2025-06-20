Asus ExpertCenter PN54 — новый мини-ПК с мощными процессорами AMD и возможностью подключения монитора через USB-C

Модель доступна в нескольких конфигурациях, включая вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Это устройство построено на базе современных APU от AMD и предлагает пользователям гибкость в выборе комплектации.

В основе модели стартового уровня лежит чип Ryzen AI 5 340. Цена за версию без установленной памяти и накопителя составляет $589. За дополнительные $110 можно обновить процессор до Ryzen AI 5 350, а топовая модификация с Ryzen AI 7 350, 16 ГБ DDR5 RAM и диском на 1 ТБ SSD обойдётся в $1100. При желании пользователи могут установить до 64 ГБ оперативной памяти и заменить накопитель на более подходящий.

Размеры устройства составляют 130x130 мм в основании и 34 мм в высоту, вес — 550 граммов без внутренних компонентов. Система оснащена двумя слотами для модулей ОЗУ и одним разъёмом M.2 2280 для SSD. Для связи с внешним миром предусмотрены два сетевых порта по 2.5 Гбит/с, адаптер Wi-Fi 6E, интерфейсы USB 3.2 Gen 2, один USB 4 с поддержкой 100 Вт питания и вывода изображения, а также HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 (в количестве двух штук).

В наличии и дополнительные элементы: пара динамиков по 2 Вт, сканер отпечатков пальцев и кнопка Copilot, которая активирует встроенного ИИ-ассистента.